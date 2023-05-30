30 мая, 09:48

Песков заявил, что участники БРИКС обсудят присоединение к объединению новых стран

В частности, члены организации рассмотрят включение Венесуэлы

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Участники БРИКС (Россия, Бразилия, Индия, Китай и ЮАР) будут обсуждать подключение к этому формату новых стран, включая Венесуэлу.

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Об этом заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать заявление венесуэльского лидера Николаса Мадуро о желании Каракаса присоединиться к БРИКС.

"За последний год все больше стран проявляют живой интерес к этому формату, все больше стран заявляют о своем намерении ориентироваться на подключение к нему. Это тема для обсуждения членов этого формата, что и будет сделано", - сказал представитель Кремля. 

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РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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