Песков заявил, что участники БРИКС обсудят присоединение к объединению новых стран

В частности, члены организации рассмотрят включение Венесуэлы

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Участники БРИКС (Россия, Бразилия, Индия, Китай и ЮАР) будут обсуждать подключение к этому формату новых стран, включая Венесуэлу.

Об этом заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать заявление венесуэльского лидера Николаса Мадуро о желании Каракаса присоединиться к БРИКС.

"За последний год все больше стран проявляют живой интерес к этому формату, все больше стран заявляют о своем намерении ориентироваться на подключение к нему. Это тема для обсуждения членов этого формата, что и будет сделано", - сказал представитель Кремля.