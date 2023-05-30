Резидент "Технополис Москва" увеличил выпуск книг и альбомов почти на 50%

Этого удалось достичь благодаря запуску новых линий производства и замене импортного сырья на отечественное

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москвы" на 50% нарастил выпуск своей продукции в первом квартале 2023 года, таких результатов компания достигла за счет запуска новых линий производства и замены импортного сырья на отечественное, доля которого достигла 95%. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Производственные мощности компании позволяют печатать свыше одного миллиона фотографий и 10 тыс. фотокниг в сутки. В первом квартале 2023 года предприятие почти на 50% увеличило выпуск книг по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, достигнув показателя в 140 тыс.", - сказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Резидент ОЭЗ "Технополис Москва" цифровая типография "Фотоэксперт" специализируется на печати фотографий, фотокниг и альбомов, интерьерной печати, а также активно внедряет услуги онлайн-сервиса, которые дают возможность пользователям самостоятельно создавать дизайн, макеты фотоизделий по готовым шаблонам. Основная доля затрат в технологии цифровой печати приходится на расходные материалы, которые поставляют производители цифровых печатных машин. Чтобы избежать зависимости от зарубежных поставщиков, компания заменила импортное сырье на отечественное, доля которого достигла 95%, а также расширила парк печатных машин.

"Благодаря модернизации, резидент площадки "Печатники" ОЭЗ "Технополис Москва" планирует до 10 раз увеличить количество производимых книг, большая часть из которых - образовательная литература. Обновление парка оборудования стало возможным для компании в том числе за счет локализации своего производства в ОЭЗ Москвы, где для резидентов открыт льготный налоговый и таможенный режим, обеспечена благоустроенная инфраструктура и комфортная логистика, а также возможность промышленной кооперации с высокотехнологичными предприятиями различных отраслей", - подчеркнул генеральный директор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дегтев.

Цифровое хранилище компании является одним из крупнейших в России и насчитывает более шести петабайт медиаданных, в том числе свыше 900 млн фотографий. Для обработки картинок используется нейросеть. Всеми производственными процессами, а также взаимодействием с клиентами управляет собственная IT-система.