Ростех успешно испытал противопожарную систему для мест массового скопления "Прометей"

Она способна отслеживать работоспособность противопожарных систем, прогнозировать риски возгораний и проверять соблюдение требований противопожарного режима

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Ростех успешно испытал цифровую платформу "Прометей", предназначенную для обеспечения пожарной безопасности в местах массового скопления людей. Об этом говорится в сообщении госкорпорации.

Разработка представлена на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР), которая проходит с 31 мая по 2 июня в Нижнем Новгороде.

"Госкорпорация "Ростех" успешно испытала цифровую платформу "Прометей", которая позволяет обеспечить пожарную безопасность на объектах с массовым скоплением людей. Эксперимент проходил в пяти регионах страны, в том числе в Крыму в Международном детском центре "Артек". Всего в рамках пробной эксплуатации к решению были подключены 42 организации", - рассказали в Ростехе.

"Прометей" способен отслеживать работоспособность противопожарных систем, прогнозировать риски возгораний и проверять соблюдение требований противопожарного режима. Проект реализует компания "РТ-Прометей" (входит в компания "РТ - Проектные технологии" Ростеха). Система использует информацию со всего оборудования противопожарной защиты на объекте, анализирует ее и уведомляет ответственных лиц, а также дает рекомендации по устранению недостатков в случае выявления нарушений.

"Внедрение цифровой платформы "Прометей" даст возможность предотвращать развитие крупных пожаров и связанных с ними негативных последствий. Разработка успешно прошла испытания в учреждениях Московской и Тульской областей, Крыма, Приморского и Краснодарского краев и готова к масштабированию на другие регионы и организации. Особенно это актуально в условиях действующего моратория на проведение плановых проверок пожарной безопасности", - цитирует пресс-служба слова гендиректора компании "РТ - Проектные технологии" Олега Менжинского.