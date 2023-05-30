Госдума приняла закон о приоритете альтернативных мер пресечения для предпринимателей

В частности, подозреваемому или обвиняемому должно быть позволено продолжать вести бизнес

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Госдума приняла во вторник закон, согласно которому при избрании меры пресечения для предпринимателей в обязательном порядке в качестве приоритетной должна рассматриваться мера, позволяющая подозреваемому или обвиняемому продолжать вести бизнес.

Поправки внесены в Уголовно-процессуальный кодекс РФ. В частности, заключение под стражу станет возможным только при наличии одного из следующих обстоятельств: подозреваемый или обвиняемый не имеет места жительства или места пребывания на территории России, им нарушена ранее избранная мера пресечения, он скрылся от органов предварительного расследования или от суда.

Срок предварительного следствия по таким делам может быть продлен руководителем следственного органа по субъекту РФ и иным приравненным к нему руководителем следственного органа, а также их заместителями. При необходимости срок дознания может быть продлен прокурором субъекта РФ и приравненным к нему военным прокурором. При этом необходимость дальнейшего производства следственных действий не будет являться единственным и достаточным основанием для продления срока содержания под стражей.