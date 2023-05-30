Госдума приняла закон о конфискации имущества и денег у киберпреступников

Конфискация вводится по статье о неправомерном доступе к компьютерной информации, в частности, если преступление повлекло крупный ущерб или совершено из корыстной заинтересованности

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Госдума приняла во вторник в третьем, заключительном чтении законопроект о конфискации денег и имущества, полученных в результате киберпреступлений.

Документ 18 ноября 2022 года внесла в палату группа парламентариев во главе с председателем думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым и главой комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андреем Клишасом. Первое чтение законопроекта состоялось 9 февраля, второе - 25 мая.

Изменения вносятся в ст. 104.1 Уголовного кодекса РФ (конфискация имущества), которая дополняется положением о конфискации денег, ценностей и иного имущества, полученных при совершении преступлений по статьям 273 (создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ), 274 (нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации), 274.1 (неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ).

Также конфискация вводится по статье 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации), если преступление повлекло крупный ущерб или совершено из корыстной заинтересованности, совершено группой лиц по предварительному сговору, организованной группой либо лицом с использованием своего служебного положения, а также если преступление повлекло тяжкие последствия или создало угрозу их наступления.