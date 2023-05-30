Экономика Хабаровского края получит 1,5 трлн рублей при освоении нового месторождения

Глава региона Михаил Дегтярев при этом не уточнил, о каких именно ископаемых идет речь

ХАБАРОВСК, 30 мая. /ТАСС/. Вложения в экономику Хабаровского края при освоении залежей полезных ископаемых, обнаруженных в ходе строительства Тихоокеанской железной дороги, оценили в 1,5 трлн рублей. Об этом сообщил глава региона Михаил Дегтярев во время прямого эфира в социальных сетях.

На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 18 мая Дегтярев заявил, что строительство новой железной дороги открыло доступ к запасам полезных ископаемых, не уточнив, о каких именно идет речь. Во время закрытой части встречи он показал главе государства образцы.

"Вы, наверное, заметили черный мешочек с очень полезными для России ископаемыми. Мы обязательно этот проект объявим. Президент его одобрил, подробности позже, но сумма вложений в экономику Хабаровского края по этому проекту будет составлять порядка полутора триллионов рублей до 2030 года", - сказал Дегтярев.

Он уточнил для справки, что консолидированный бюджет региона со всеми бюджетами сельских поселений, районов и городов составляет 185 млрд рублей.

В Хабаровском крае реализуется масштабный инфраструктурный проект строительства Тихоокеанской железной дороги. Это первая частная железная дорога в России длиной в 500 км. Дорога ведет к порту Эльга, на стройке работают 3 тыс. человек, после запуска будут работать 3,5 тыс.