Погрузка на сети РЖД в мае выросла на 2%

По словам замглавы компании Алексея Шило, на июнь такой же позитивный прогноз

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Погрузка на железнодорожной сети России в мае текущего года выросла на 2% по отношению к аналогичному периоду 2022 года. Об этом журналистам сообщил замглавы РЖД Алексей Шило в кулуарах конференции "PRO//Движение. Контейнеры 2023. Форсайт рынка"

"Хорошая, больше 2% рост к прошлому году, - сказал он, отвечая на вопрос о погрузке в мае. - [На июнь] такой же позитивный прогноз с ростом к прошлому году".

В апреле погрузка на сети РЖД увеличилась на 3,1%, до 105,5 млн тонн, а в январе-апреле - на 0,2%, до 411 млн тонн.