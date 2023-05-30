Госдума одобрила во II чтении обязанности финомбудсмена по рассмотрению внесудебных споров

Речь идет о случаях незаконного перевода пенсионных накоплений, когда потребитель требует возврата средств пенсионных накоплений предыдущему страховщику в связи с незаключением договора об обязательном пенсионном страховании

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении законопроект, который возлагает на уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг обязанности рассматривать внесудебные споры в части мошенничества с пенсионными накоплениями граждан РФ. Законопроект был инициирован правительством России.

Речь идет о случаях незаконного перевода пенсионных накоплений, когда потребитель требует возврата средств пенсионных накоплений предыдущему страховщику в связи с незаключением договора об обязательном пенсионном страховании, поскольку фактически заявление о переходе в негосударственный пенсионный фонд и договор об обязательном пенсионном страховании были подписаны не самим застрахованным лицом.

Также законопроект исключает ограничения по сумме в 500 тыс. рублей в отношении требований потребителей финансовых услуг к негосударственным пенсионным фондам. "Требования граждан по негосударственному пенсионному обеспечению или по обязательному пенсионному страхованию (в части выплаты накопительной пенсии), как правило, фактически составляют несколько тысяч рублей, однако граждане не имеют возможности оценить свои требования в части размера ежемесячной пенсии, так как при ее назначении используются сложные математические расчеты, а средства накоплений изменяются по сумме в результате их инвестирования негосударственный пенсионным фондом. Как следствие, в обращениях граждане в качестве требований заявляют всю сумму накоплений, которая может превышать 500 тыс. рублей", - говорится в пояснительной записке.

Таким образом, снятие ограничения в 500 тыс. рублей будет способствовать обеспечению возможности доступа граждан к упрощенному (досудебному) механизму защиты пенсионных прав вне зависимости от суммы их пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов, указывают в правительстве.

Уточняется порядок назначения экспертиз

Принятыми во втором чтении поправками установлено, что вмешательство в рассмотрение финансовым уполномоченным обращений граждан не допускается. Финомбудсмен не обязан давать какие-либо объяснения по существу рассмотренных или находящихся у него на рассмотрении обращений, представлять материалы по ним, кроме как в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством. Также предусмотрено, что финансовый уполномоченный обязан прекратить несовместимую с его статусом деятельность в течение 30 календарных дней со дня назначения на должность. Уточняется порядок направления обращений потребителей финансовых услуг, порядок рассмотрения таких обращений, а также порядок и критерии назначения независимой экспертизы.

Как отметил член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин ("Единая Россия"), участились случаи, когда мошенники вымогают средства за "возврат накоплений", которые якобы утаили от своих клиентов НПФ. "Люди не только теряют деньги, но и могут заразить свой компьютер и телефон опасными вирусами. Принятие законопроекта поможет быстрее решать вопрос с возвратом финансовых накоплений гражданам", - полагает депутат.

В случае принятия документ вступит в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования, за исключением положений, вступающим в силу со дня опубликования.