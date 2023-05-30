Пакет акций аэропорта Бийска на Алтае выставили на торги

Начальная цена - 1,29 млн рублей

БАРНАУЛ, 30 мая. /ТАСС/. Государственный пакет акции недействующего с 2009 года аэропорта Бийска выставили на торги, сообщается в конкурсной документации.

Власти Алтайского края неоднократно заявляли о том, что аэропорт в Бийске необходим для развития одной из важных отраслей региона - туризма. Также, он дал бы дополнительный стимул для развития всего юго-востока края.

"Предмет торгов (наименование лота) - продажа 354 702 штук обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества "Бийский аэропорт", - говорится в сообщении.

Акции составляют 5,1 % уставного капитала. Начальная цена - 1,29 млн рублей. Уточняется, что претендент обязан обеспечить поступление денежных средств по оплате задатка на счет до 10:00 по московскому времени 15 июня. Номинальная стоимость акций 1 рубль. Шаг аукциона - 64,8 тыс. рублей.

В 2017 году гендиректор новосибирского аэропорта Толмачево Евгений Янкилевич сообщал, что акционер авиаузла готов инвестировать 250 млн рублей в реконструкцию здания аэропорта в городе Бийске Алтайского края при условии, что регион возьмет на себя реконструкцию взлетно-посадочной полосы, но работы так и не начались.

Находящийся в 12 км от города аэропорт Бийска в последний раз принимал воздушные суда в 2009 году для временного базирования авиации МЧС, участвующей в ликвидации последствий аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. В 2013 году имущественный комплекс аэропорта города Бийска был передан из федеральной собственности в собственность Алтайского края. В списке - взлетно-посадочная полоса, рулежные дорожки, перроны, места стоянки воздушных судов и светосигнальное оборудование, которые требуют реконструкции. На данный момент этот комплекс не действует. В настоящее время в Алтайском крае действует только один крупный аэропорт - международный аэропорт в Барнауле.