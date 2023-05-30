В Смоленской области планируют заменить и отремонтировать около 200 км инженерных сетей

На эти цели выделили 550 млн рублей

ТАСС, 30 мая. В Смоленской области намерены отремонтировать и заменить около 200 км сетей тепло- и водоснабжения в трех районах региона, сообщил во вторник врио губернатора области Василий Анохин на своей странице в Telegram-канале.

"Сегодня правительство одобрило решение о выделении региону 550 млн рублей на обновление сетей ЖКХ, которые во время своего визита поручил выделить Михаил Мишустин. Мы сможем отремонтировать и заменить 200 км сетей тепло- и водоснабжения в трех районах области, построить новую котельную в областной столице", - написал Анохин.

Всего с учетом дополнительных средств в ближайшие два года на реализацию программы модернизации систем коммунальной инфраструктуры в Смоленской области направят около 2 млрд рублей. На выделенные средства заменят поврежденные и ветхие трубы в 33 муниципальных образованиях.

Рабочая поездка премьер-министра России Михаила Мишустина в Смоленскую область проходила 20 апреля, председатель правительства осмотрел несколько учреждений здравоохранения, посетил авиационное предприятие, провел встречу с врио губернатора региона Анохиным.