30 мая, 10:58

Набсовет "Ютэйр" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 год

Годовое собрание акционеров запланировано на 29 июня

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Наблюдательный совет ПАО "Авиакомпания "Ютэйр" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 год. Об этом сообщается в материалах компании на сайте раскрытия информации.

"Дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" за 2022 год не начислять и не выплачивать", - сказано в сообщении.

Годовое собрание акционеров назначено на 29 июня.

В 2022 году, как сообщалось, акционеры авиакомпании на годовом собрании приняли решение не выплачивать дивиденды за 2021 год.

Utair - четвертая по величине авиакомпания в России после группы "Аэрофлот", S7 и "Уральских авиалиний". Крупнейшие акционеры: созданная структурами "Сургутнефтегаза" компания "АК-инвест", Ханты-Мансийский автономный округ и Тюменская область. 

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