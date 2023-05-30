30 мая, 10:55

Национализированные в Крыму солнечные батареи планируют передать "Крымэнерго"

Оборудование ранее принадлежало украинским бизнесменам Андрею и Сергею Клюевым

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая. /ТАСС/. Правительство Республики Крым намерено передать государственному унитарному предприятию (ГУП) "Крымэнерго" оборудование группы компаний "Солар", которое принадлежало украинским бизнесменам Андрею и Сергею Клюевым и было национализировано по решению Госсовета региона.

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Об этом сообщил журналистам глава республики Сергей Аксенов.

"Оборудование национализированных солнечных электростанций планируется передать ГУП "Крымэнерго". Сейчас идет инвентаризация. Отказываться от этого ресурса не будем", - сказал Аксенов.

Глава региона подчеркнул, что оплата выработанной солнечными электростанциями электроэнергии будет оплачиваться по стандартному тарифу.

"Крымэнерго" - крупнейшая энергетическая организация Крыма, которая обеспечивает электроэнергией 912,9 тыс. бытовых абонентов и более 29 тыс. юридических лиц. Компания обслуживает 33,1 тыс. км линий электропередачи и более 10 тыс. подстанций. 

Теги:
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрым
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