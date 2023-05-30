Национализированные в Крыму солнечные батареи планируют передать "Крымэнерго"

Оборудование ранее принадлежало украинским бизнесменам Андрею и Сергею Клюевым

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая. /ТАСС/. Правительство Республики Крым намерено передать государственному унитарному предприятию (ГУП) "Крымэнерго" оборудование группы компаний "Солар", которое принадлежало украинским бизнесменам Андрею и Сергею Клюевым и было национализировано по решению Госсовета региона.

Об этом сообщил журналистам глава республики Сергей Аксенов.

"Оборудование национализированных солнечных электростанций планируется передать ГУП "Крымэнерго". Сейчас идет инвентаризация. Отказываться от этого ресурса не будем", - сказал Аксенов.

Глава региона подчеркнул, что оплата выработанной солнечными электростанциями электроэнергии будет оплачиваться по стандартному тарифу.

"Крымэнерго" - крупнейшая энергетическая организация Крыма, которая обеспечивает электроэнергией 912,9 тыс. бытовых абонентов и более 29 тыс. юридических лиц. Компания обслуживает 33,1 тыс. км линий электропередачи и более 10 тыс. подстанций.