Банк БРИКС намерен изучить выполнение своих обязательств перед Россией

Вице-президент НБР Владимир Казбеков отметил особую роль РФ как страны-основателя

ШАНХАЙ, 30 мая. /ТАСС/. Созданный странами БРИКС Новый банк развития (НБР) намерен изучить выполнение своих обязательств перед Россией с учетом ограничений, действующих на международных рынках капитала. Об этом сообщил во вторник вице-президент НБР Владимир Казбеков, отвечая на вопрос журналистов на пресс-конференции.

"Россия играет важную роль в процессах принятия решений. Учитывая эту особую роль как страны-основателя (НБР, прим. ТАСС), особую роль России, НБР намерен изучить выполнение своих обязательств в соответствии с ограничениями, введенными на международных рынках финансов и капитала", - сказал он, добавив, что со своей стороны Россия обязательства перед банком полностью выполняет.

В марте 2022 года НБР выступил с официальным заявлением о приостановке новых транзакций банка в России. "В свете нарастающей неопределенности и ограничений НБР приостановил новые транзакции в России", - указывалось в заявлении. При этом в банке сослались на применение разумных банковских принципов во всех операциях, согласно статьям его соглашения.