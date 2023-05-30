30 мая, 11:07

В КБР в 2022 году зафиксировали рост внешнеторгового оборота в 1,2 раза

Участниками внешнеэкономической деятельности республики в прошлом году осуществлено операций на сумму чуть больше $117 млн

НАЛЬЧИК, 30 мая. /ТАСС/. Рост экспортных и импортных операций в 1,2 раза зафиксирован в 2022 году в Кабардино-Балкарии (КБР). Внешнеторговый оборот переориентирован на новые рынки, сообщил председатель правительства региона Алий Мусуков во вторник.

"Удалось решить проблему переориентации внешнеторгового оборота на новые рынки. Участниками внешнеэкономической деятельности республики в прошлом году осуществлено операций на сумму чуть больше $117 млн, что в 1,2 раза выше уровня 2021 года, в том числе экспортные операции выросли в 1,3 раза", - рассказал Мусуков, отчитываясь в региональном парламенте о деятельности правительства за прошлый год.

Он подчеркнул, что республика продолжит работу в области внешнеэкономической деятельности с учетом складывающейся ситуации в мире. "Нас хотели отрезать от экспорта, импорта, а у нас и экспорт, и импорт увеличились", - подчеркнул он. 

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