30 мая, 11:23

В "Яндекс такси" заявили, что проблемы с определением геопозиции не влияют на цену

Компания с помощью внутренних алгоритмов начала корректировать координаты в приложении в случае их сбоев и предупреждать пользователей и водителей о возможных неполадках

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Проблемы в определении геопозиции не влияют на ценообразование в сервисе "Яндекс такси". Также компания с помощью внутренних алгоритмов начала корректировать координаты в приложении в случае их сбоев и предупреждать пользователей и водителей о возможных неполадках. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе сервиса.

"Мы понимаем, что многие пользователи и водители сталкиваются с трудностями при использовании наших сервисов, поэтому стараемся исправить ситуацию всеми доступными нам способами. Для этого с помощью внутренних алгоритмов мы корректируем координаты и по ним направляем водителей к точке заказа.<...> Проблемы в определении геопозиции не влияют на ценообразование в сервисе", - рассказали в пресс-службе.

В водительском приложении "Яндекс про" сервис тоже помечает отрезок пути, где координаты определяются хуже, специальным знаком "Проблемы с геолокацией".

В компании пояснили, что все геоприложения получают координаты от смартфона или другого устройства, и в некоторых случаях эти данные передаются некорректно - как это обычно бывает, например, в туннелях. Похожее происходит и сейчас, только затрагивает большее количество мест в регионе.

"Мы предупреждаем и пользователей. Если при заказе такси иконка машины на карте начинает "прыгать" или вовсе остановилась, то они тоже увидят пометку "Проблемы с геолокацией". В этом случае лучше позвонить водителю, чтобы уточнить маршрут или точку подачи автомобиля", - уточнили в пресс-службе.

Сервис также обрабатывает обращения пользователей и водителей и исследует другие способы корректировки геопозиции. 

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