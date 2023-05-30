Госдума одобрила в I чтении расширение доступности внесудебного банкротства граждан

Документ также предусматривает сокращение с 10 до 5 лет срока, по истечении которого гражданин вправе повторно инициировать внесудебное банкротство

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, расширяющий доступ граждан к процедуре внесудебного банкротства. Документ инициирован правительством РФ.

Законопроектом предлагается повысить до 1 млн рублей максимальный размер задолженности для инициирования гражданином процедуры внесудебного банкротства, одновременно также снизив ее минимальный размер до 25 тыс. рублей. Сейчас эта максимальная сумма для инициирования банкротства составляет 500 тыс. рублей, а минимальная - 50 тыс. рублей. Документ также предусматривает сокращение срока, по истечении которого гражданин вправе повторно инициировать внесудебное банкротство, с 10 до пяти лет.

Процедурой внесудебного банкротства смогут воспользоваться также граждане, в отношении которых не менее одного года назад до даты обращения с заявлением о признании банкротом во внесудебном порядке выдан исполнительный документ, и он направлялся (предъявлялся) для исполнения. При этом единственным доходом таких граждан является пенсия и у них отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание, либо они являются получателями ежемесячной выплаты на детей или пособия беременным женщинам.

Право воспользоваться процедурой внесудебного банкротства будет также у граждан, в отношении которых не менее семи лет назад до даты обращения с заявлением о признании банкротом во внесудебном порядке исполнительный документ направлялся (предъявлялся) для исполнения. Выполнение условия о том, что основным единственным доходом гражданина является социальная выплата, а также условия об отсутствии у гражданина имущества, на которое может быть обращено взыскание, декларируется гражданином и не требует дополнительного документального подтверждения.

Исчисление длительности исполнения в отношении гражданина исполнительных документов осуществляется с даты их выдачи и на первом этапе подтверждается справками в бумажном виде, выдаваемыми Федеральной службой служебных приставов (ФССП) России, Фондом пенсионного и социального страхования РФ, кредитными организациями или работодателями.

На втором этапе с 1 июля 2024 года законопроектом предусмотрен переход к получению от ФССП России и Фонда пенсионного и социального страхования РФ требующих подтверждения сведений через единую систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), в том числе с целью обеспечения возможности автоматизированной публикации на платформе Единого федерального реестра сведений о банкротстве сообщения о возбуждении в отношении гражданина процедуры внесудебного банкротства.

Внесудебное банкротство станет доступно пенсионерам

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов выразил уверенность в том, что обеспечение доступа льготной категории граждан к процедуре внесудебного банкротства позволит десяткам тысяч малообеспеченных граждан бесплатно и в достаточно короткие сроки избавиться от непосильных долговых обязательств.

"Если задолженность пенсионера по кредиту перед банком или микрофинансовой организацией будет составлять от 25 тыс. рублей до 1 млн. рублей, то можно воспользоваться внесудебным банкротством, обратившись в ближайший МФЦ", - пояснил Гаврилов.