СМИ: долг американцев по кредитам приближается к $1 трлн

За два года этот показатель вырос на $250 млрд, пишет газета The Hill

ВАШИНГТОН, 30 мая. /ТАСС/. Суммарный долг американцев по кредитным картам почти достиг рекордного триллиона долларов в 2023 году. Об этом во вторник сообщила газета The Hill со ссылкой на данные Федеральной резервной системы США (ФРС), выполняющей функции центробанка страны.

По ее оценкам, общая задолженность по кредитным картам в Соединенных Штатах достигла $986 млрд. За два года этот показатель вырос на $250 млрд. В четвертом квартале 2022 года сумма задолженности увеличилась на $86 млрд, что стало рекордным квартальным показателем за всю историю наблюдений.

По данным ФРС, средний долг американского домохозяйства в настоящее время составляет около $10 тыс., что также является рекордом. Средняя процентная ставка по новой кредитной карте составляет 24%, что стало самым высоким зафиксированным показателем со времен президентства Рональда Рейгана. Отмечается, что порядка 46% держателей карт имеют долги по сравнению с 36% годом ранее.