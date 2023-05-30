Эмин Агаларов покинул Crocus Group

Бизнесмен указал на невозможность совмещения обязанностей в холдинге с работой над большим количеством собственных проектов

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Первый вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов покинул холдинг и планирует развивать собственные проекты. Об этом он сообщил ТАСС.

"Сейчас я развиваю очень много собственных бизнесов, таких как Sea Breeze, ресторанное направление, фитнес и другие. Объем работы стал настолько масштабным, что у меня больше нет возможности продолжать совмещать его с обязанностями в Crocus Group, так как проекты компании также требуют большого внимания и концентрации", - сказал Агаларов.

Он выразил уверенность, что топ-менеджеры Crocus Group смогут эффективно выполнять обязанности, которые ранее были возложены на него. Агаларов отметил, что проработал в Crocus Group 22 года, и за это время он принял участие в реализации "огромного количества значимых проектов".

Эмин Агаларов - российский бизнесмен и певец азербайджанского происхождения, сын президента Crocus Group Араза Агаларова. Занимается девелоперским и ресторанным бизнесом, является президентом медиахолдинга "Жара".

Crocus Group Араза Агаларова занял восьмое место рейтинга "Королей российской недвижимости - 2023" журнала Forbes. По данным издания, доход от аренды объектов компании составил в 2022 году $240 млн.