Пассажиропоток в аэропорту города Санья на Хайнане с начала года превысил 9,52 млн человек

Как сообщили в управлении аэропорта Феникс, региональный рынок авиаперевозок провинции динамично развивается

ХАЙКОУ /Китай/, 30 мая. /ТАСС/. Пассажиропоток в международном аэропорту Феникс в городе Санья на китайском острове Хайнань с начала текущего года превысил 9,52 млн человек. Об этом сообщила во вторник газета "Хайнань жибао" со ссылкой на администрацию воздушной гавани.

Указанный показатель Феникса за январь - май оказался на 13 тыс. человек больше, чем за весь 2022 год, когда на авиаперевозках в Китае крайне негативно отразилось распространение коронавируса. Кроме того, поток пассажиров в аэропорту Санья за пять месяцев на 6,7% превзошел их количество, зафиксированное за аналогичный период 2019 года, то есть до пандемии.

Как прокомментировало управление Феникса, региональный рынок авиаперевозок провинции динамично развивается. Повышается спрос на рейсы в различные точки мира. В связи с этим сеть воздушных транспортных коммуникаций Хайнаня становится все более разветвленной. В последнее время появились новые направления перелетов, а также увеличилось число самолетов для обслуживания уже существующих маршрутов.

Феникс (кит. Фэнхуан) входит в число ключевых воздушных гаваней Китая. Международный совет аэропортов в 2019 году признал его лучшим в Азии среди аэродромов, оборудованных для нужд гражданской авиации и принимающих от 15 млн до 25 млн пассажиров в год. Согласно официальным данным, в 2021 году поток пассажиров, воспользовавшихся его услугами, увеличился на 7,9%, до 16,63 млн человек.