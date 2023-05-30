Мишустин отметил "неплохие темпы" восстановления новых регионов России

При этом глава правительства отметил что впереди "еще очень много работы"

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Работа по восстановлению Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областей движется неплохим темпом, важно его не сбавлять, подчеркнул премьер-министр России Михаил Мишустин во вторник на стратегической сессии по интеграции новых регионов.

"Важно сказать о том, что уже сделано на сегодня. Прежде всего, восстановлены базовые объекты, которые имеют первостепенное значение для людей. Это свыше 1,5 тыс. многоквартирных домов, почти 1,7 тыс. объектов ЖКХ, около 4,5 тыс. [объектов] энергетики, а также практически 800 социально значимых учреждений. Нужно обеспечить связанность новых регионов также и с другими территориями. В порядок уже приведено более 800 км автодорог и 18 мостов", - перечислил глава кабмина.

"Темпы набраны неплохие, сбавлять их нельзя. Впереди еще очень много работы", - подчеркнул Мишустин.

Мишустин предложил на стратегической сессии подробно обсудить дальнейшее развитие новых регионов с учетом задач, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным. В частности, глава государства поручил интегрировать ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области в единое экономическое, правовое, образовательное и культурное пространство России и в ближайшие 8 лет вывести новые территории на общероссийский уровень развития. "Это основной ориентир нашей работы, он отражает приоритеты по текущим задачам и закладывает стратегию наших действий в дальнейшем", - обратил внимание премьер.

Также он напомнил, что в апреле была утверждена программа социально-экономического развития новых регионов, в соответствии с которой будет вестись работа. "Необходимо обеспечить конкретные вещи, в первую очередь, соответствующий российским стандартам уровень зарплат, пособий, пенсий. Предстоит также привести в порядок инфраструктуру, у людей должно быть жилье, современные больницы, поликлиники, школы, детские сады, хорошие дороги, спортплощадки. Надо перезапустить также предприятия и открыть новые", - заключил Мишустин.