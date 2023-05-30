Чистая прибыль "Русгидро" по МСФО за I квартал выросла на 38%

Она составила 27,32 млрд рубля

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Генерирующая компания "Русгидро" по итогам января - марта 2023 года получила 27,32 млрд рубля чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), что на 38% выше показателя за аналогичный период прошлого года, говорится в отчете компании.

Выручка за три месяца текущего года возросла на 20,6%, до 141,74 млрд рубля. Общая выручка группы с учетом государственных субсидий составила 156,8 млрд рублей (+20,9% за отчетный период).

Показатель EBITDA увеличился на 21,6% в годовом выражении и достиг 43,3 млрд рублей. Соотношение чистого долга к EBITDA составило 2,3х на конец отчетного периода, уточняет компания.

Операционная прибыль "Русгидро" увеличилась на 23,5% и составила 31,5 млрд рублей, а прибыль до уплаты налогов выросла на 36,9%, до 35,22 млрд рубля.

Балансовая стоимость активов на конец I квартала составила 1,058 трлн рубля, что на 6,5% выше показателя на начало года преимущественно в результате роста стоимости основных средств в связи с реализацией инвестиционной программы группы.

"Русгидро" объединяет более 400 объектов генерации. Установленная мощность электростанций, входящих в состав "Русгидро", включая Богучанскую ГЭС, составляет 38 ГВт. Крупнейшими акционерами "Русгидро" являются Российская Федерация (61,7%) и банк ВТБ (12,95%).