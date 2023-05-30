Мишустин считает, что агросектор может стать одним из драйверов развития новых регионов

Премьер-министр РФ пообещал поддержку различным секторам экономики в этих регионах

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пообещал поддержку различным секторам экономики в новых регионах страны, обратив особое внимание на хорошие перспективы в сельском хозяйстве.

"Отдельная задача - модернизация экономики новых российских субъектов, нужны меры по сохранению рабочих мест и производства на предприятиях, запуску дополнительных мощностей и дальнейшей поддержке секторов экономики", - сказал председатель правительства во вторник на стратегической сессии по интеграции новых регионов.

Среди этих секторов экономики глава кабинета министров в первую очередь назвал аграрный. "В перспективе аграрный сектор способен стать одним из основных драйверов развития и обеспеченности занятости, прежде всего в Херсонской и Запорожской областях", - считает Мишустин. Премьер-министр отметил, что "в эти два региона поставлена техника для проведения посевной и уборочной кампаний". Мишустин поручил членам кабинета министров "контролировать, чтобы у аграриев было все необходимое".