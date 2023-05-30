По всей Украине происходят отключения света

Глава Кировоградской областной администрации Андрей Райкович сообщил, что в области нет света "из-за сбоя в сети электроснабжения"

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Отключения электроэнергии во вторник происходят по всей Украине. Об этом сообщил украинский энергохолдинг ДТЭК.

"30 мая с 13:28 (время совпадает с московским - прим. ТАСС) по всей стране происходят отключения света из-за срабатывания автоматики на энергетической инфраструктуре", - говорится в сообщении в Telegram-канале энергохолдинга.

В то же время глава Кировоградской областной администрации Андрей Райкович в Telegram-канале написал о том, что в области нет света "из-за сбоя в сети электроснабжения".

Ранее одесское издание "Думская" сообщило, что в городе остановился электротранспорт, а в некоторых домах исчез свет. Украинское издание "Страна" сообщало об отключении света в некоторых районах Харькова, Винницы, Полтавы, а также про экстренные отключения в Днепропетровской области.