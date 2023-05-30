Росбанк выплатит дивиденды за 2022 год в 2,9 рубля на акцию

На выплату дивидендов направят 4,5 млрд рублей

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Годовое собрание акционеров Росбанка одобрило выплату дивидендов за 2022 год в размере 2 рубля 90 копеек на акцию, следует из сообщения кредитной организации на сайте раскрытия информации.

На годовом собрании акционеров было принято решение о распределении чистой прибыли банка за 2022 год после налогообложения в размере 8,48 млрд рублей. На выплату дивидендов будет направлено 4,5 млрд рублей, а 3,98 млрд рублей решено оставить в составе нераспределенной прибыли банка.

На повестке собрания также было избрание членов совета директоров банка, соответствующая информация не раскрывается.

О банке

Росбанк входит в топ-15 российских банков по размеру активов и является одной из системно значимых кредитных организаций РФ. В апреле 2022 года французская группа Societe Generale объявила о прекращении деятельности в России и о продаже своей доли в Росбанке российской компании "Интеррос" Владимира Потанина. В ноябре того же года "Интеррос" завершил передачу 47,5% акций Росбанка Благотворительному фонду Владимира Потанина, сократив свою долю до 45%.