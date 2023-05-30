Путин 31 мая обсудит с кабмином региональную инвестиционную политику

Основной темой мероприятия в том числе станет реализация дорожных карт по трансформации делового климата

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в среду по видеосвязи проведет совещание с членами правительства, сообщила во вторник пресс-служба Кремля.

Основной темой мероприятия, как отмечается в сообщении, станут "вопросы, связанные с региональной инвестиционной политикой и реализацией дорожных карт по трансформации делового климата". С докладами вступят первый вице-премьер Андрей Белоусов и губернатор Сахалинской области, председатель комиссии Госсовета по направлению "Инвестиции" Валерий Лимаренко.

"Также будет рассмотрен ряд текущих вопросов", - уточнили в пресс-службе главы государства.

Путин регулярно проводит совещания с участием членов кабмина, на них он слушает доклады по заранее обозначенным темам и обсуждает с правительством актуальные вопросы. По итогам этих мероприятий выходят поручения главы государства. В предыдущие разы на таких совещаниях речь шла о повышении доступности товаров в новых субъектах РФ, развитии туристической отрасли, ликвидации последствий природных пожаров.