В центральные районы Молдавии и Кишинев возобновили подачу электроэнергии

В Минэнергетики Молдавии ранее сообщили, что авария произошла из-за повреждений на высоковольтной линии Исакча - Вулканешты

КИШИНЕВ, 30 мая. /ТАСС/. Подача электроэнергии потребителям в центральных районах Молдавии и Кишиневе была возобновлена. Об этом сообщает во вторник обслуживающая эти районы страны компания Premier Energy.

"В 14:35 (совпадает с мск - прим. ТАСС) всем потребителям Premier Energy была вновь возобновлена поставка электроэнергии", - информирует компания в своем Telegram-канале.

Во вторник в 13:28 в распределительных сетях произошел сбой.

По данным Министерства энергетики Молдавии, авария произошла из-за повреждений на высоковольтной линии Исакча - Вулканешты, которая соединяет энергосистемы Молдавии и Румынии. Также во вторник по не известным пока причинам была отключена высоковольтная линия Бельцы - Днестровск.

По данным телеканала "Первый Приднестровский", во вторник были обесточены и несколько городов на левом берегу Днестра. Среди них Каменка, Рыбница, Слободзея, а также некоторые населенные пункты в Дубоссарском районе. О частичных сбоях сообщали в Тирасполе и Бендерах.