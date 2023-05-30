ГД приняла в I чтении законопроект об основах деятельности технологических компаний

Документ также определяет принципы их господдержки

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, определяющий правовые основы деятельности технологических компаний в РФ и принципы их господдержки. Документ инициирован правительством РФ.

Законопроект определяет основные понятия и принципы в сфере господдержки инновационной деятельности малых технологических компаний в РФ - речь идет о таких понятиях, как "инновационная технология (инновационные технологии)", "технологическая компания", "малая технологическая компания", а также критериях для признания организации малой технологической компанией в целях предоставления господдержки.

Организацию смогут отнести к малой технологической компании на основании результатов экспертизы (экспертного заключения) путем включения сведений в реестр малых технологических компаний, что станет инструментом для получения мер господдержки.

Предлагается установить следующие критерии отнесения организаций к малым технологическим компаниям: непревышение предельного значения объема выручки организации от реализации товаров как собственного производства, так и ранее приобретенных, за предшествующий календарный год; соответствие основного вида экономической деятельности организации одному из основных видов экономической деятельности, включенному в перечень правительства РФ в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД); соответствие уровня научно-технического потенциала организации уровню, определенному правительством; наличие возможности применения инновационных технологий при разработке и (или) производстве продукции.

Порядок отнесения организаций к малым технологическим компаниям будет устанавливаться правительством. Также кабмин будет определять категории малых технологических компаний. Предполагается, что в зависимости от объема выручки этих компаний могут быть выделены три группы: от 0 до 300 млн рублей, от 300 млн до 2 млрд рублей и от 2 млрд до 4 млрд рублей.

Об условиях для технологического суверенитета

Организации, получившие господдержку инновационной деятельности, в случае соответствия по предельному объему выручки и основному виду экономической деятельности будут отнесены к малым технологическим компаниям в упрощенном порядке. Экспертиза малых технологических компаний будет проводиться федеральными институтами инновационного развития и некоммерческими организациями. Перечень центров экспертизы таких компаний будет утверждать правительство России.

Как пояснил член комитета Госдумы по экономической политике, депутат от Краснодарского края Эдуард Кузнецов, в результате принятия закона инновационно-технологические компании Кубани получат господдержку. "Речь идет о небольших компаниях, которые сегодня разрабатывают уникальные технологические решения для оборонно-промышленного комплекса, беспилотного транспорта, в области искусственного интеллекта. Многие из них работают в приоритетных для края отраслях - сельском хозяйстве, биотехнологиях, медицине, образовании. С принятием закона будут созданы условия для рождения передовых отечественных продуктов и технологий, развития российского производства и достижения технологического суверенитета", - отметил он.