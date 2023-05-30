В Петербурге будут выделять до 1 млн рублей на поддержку научных проектов в сфере медицины

Всего на эти цели в 2023 году направят 14 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 мая. /ТАСС/. В Петербурге будут выделять из городского бюджета до 1 млн рублей на научные проекты прорывного характера в сфере медицины для внедрения их на практике. Как сообщила во вторник пресс-служба городской администрации, постановление о предоставлении субсидий на поддержку научных проектов высокой степени готовности, разработанных в интересах отечественного здравоохранения, подписал губернатор Александр Беглов.

"Субсидии предоставляются юридическим лицам, в том числе социально ориентированным НКО, находящимся в Санкт-Петербурге и осуществляющим научные исследования и разработки в качестве одного из видов экономической деятельности, а также подготовку кадров высшей квалификации. Денежные средства предоставляются по результатам конкурсного отбора. Предельный объем финансового обеспечения затрат на поддержку одного проекта - 1 млн рублей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе Смольного уточнили, что общий объем финансирования на эти цели в 2023 году составит 14 млн рублей.

"Эти меры будут способствовать проведению фундаментальных медико-биологических научных исследований, обеспечению создания новых биомедицинских технологий "прорывного характера", а также активного внедрения их в медицинскую практику", - отметила пресс-служба.