На ремонт дорог к туристическим местам Алтая направят более 650 млн рублей

Деньги, в частности, выделили на ремонт турмаршрута на соленое озеро Бурлинское

БАРНАУЛ, 30 мая, /ТАСС/. Ремонт пяти дорог к популярным туристическим местам в Алтайском крае проведут в 2023 году. Вложения составят более 650 млн рублей, написал во вторник в своем Telegram-канале глава региона Виктор Томенко.

"Чтобы все работало как часы, нужна качественная инфраструктура, в том числе - дороги. В этом году в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" мы направим более 650 млн рублей на приведение в порядок пяти дорог к популярным у туристов местам Алтайского края", - написал он.

В числе проектов - ремонт туристического маршрута на соленое озеро Бурлинское, которое в летний период приобретает малиновый окрас. Как уточнили ТАСС в министерстве транспорта региона, здесь работы закончат уже в июле.

"На участке от города Славгород до села Бурсоль, который входит в состав трассы Змеиногорск - Рубцовск - Волчиха -Михайловское - Кулунда - Бурла - граница Новосибирской области в Славгородском районе специалисты отремонтируют порядка 4 км, при поступлении дополнительного финансирования будет сделано 10 км. На проект выделено более 100 млн, работы планируется закончить в конце июля", - сказали в пресс-службе.

Также в рамках реализации программы уложат новое покрытие на трассе Бийск - Белокуриха. Дорожные рабочие укрепят обочины и установят металлические барьеры вдоль дороги. Обновят и 10-километровый участок трассы Курья - Колывань - Бугрышиха, который ведет на озеро Белое и на гору Синюха. Гора является самой высокой точкой Колыванского хребта северо-западной части Алтайских гор.