Немецкие эксперты предупредили об угрозе промышленности из-за отказа от газа

Германия должна значительно ускорить переход на возобновляемые источники энергии, сообщили представители института экономики IW

БЕРЛИН, 30 мая. /ТАСС/. Германия должна значительно ускорить переход на возобновляемые источники энергии, чтобы сохранить темпы промышленного производства из-за планируемого к 2030 году отказа от природного газа. К такому заключению пришли эксперты института немецкой экономики IW, выдержки из доклада опубликовала во вторник газета Rheinische Post.

По оценкам экономистов, в ближайшие восемь лет потребление газа в ФРГ сократится на 17,5% или 136 ТВт-часов. Федеральное правительство к 2030 году обязалось обеспечивать не менее 80% потребления энергии за счет альтернативных источников, поэтому "темпы расширения ветряных и фотоэлектрических систем должны набирать скорость", резюмируют эксперты.

Такая рекомендация относится в первую очередь к промышленному сектору, для которого затраты на энергетические ресурсы могут оказаться "совершенно непосильными".

В понедельник глава Немецкой ассоциации городов и муниципалитетов Герд Ландсберг призвал власти активнее переходить на отопление древесиной при отказе от нефти и газа. По его словам, древесина является возобновляемым источником энергии, на который "нельзя закрывать глаза по идеологическим причинам".