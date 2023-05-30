Эрдоган заявил о наличии договоренностей с Путиным об отправке зерна в беднейшие страны

АНКАРА, 30 мая. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил во вторник, что договоренности с российским лидером Владимиром Путиным об отправке продовольствия через зерновой коридор в беднейшие страны актуальны.

"Во время наших последних переговоров с господином Путиным он подтвердил имеющиеся у нас договоренности о том, что зерно, которое идет через черноморский зерновой коридор, будет перерабатываться у нас в муку и доставляться в наиболее бедные страны Африки", - сказал он во время выступления в Анкаре, которое транслируют местные телеканалы.