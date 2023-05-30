30 мая, 12:18

Эрдоган заявил о наличии договоренностей с Путиным об отправке зерна в беднейшие страны

Alexandr Demyanchuk, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© Alexandr Demyanchuk, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

АНКАРА, 30 мая. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил во вторник, что договоренности с российским лидером Владимиром Путиным об отправке продовольствия через зерновой коридор в беднейшие страны актуальны.

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"Во время наших последних переговоров с господином Путиным он подтвердил имеющиеся у нас договоренности о том, что зерно, которое идет через черноморский зерновой коридор, будет перерабатываться у нас в муку и доставляться в наиболее бедные страны Африки", - сказал он во время выступления в Анкаре, которое транслируют местные телеканалы. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп Тайип
© Информационное агентство ТАСС
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