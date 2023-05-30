Делегация Бурунди высокого уровня примет участие в ПМЭФ

Мероприятие состоится 14-17 июня

БУЖУМБУРА /Бурунди/, 30 мая. /ТАСС/. Бурунди направит делегацию высокого уровня для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в июне. Об этом заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел и международного сотрудничества Бурунди Альбером Шингиро.

"Хорошие перспективы открываются для поиска новых форм взаимодействия в связи с предстоящим участием высокой бурундийской делегации в работе Петербургского международного экономического форума, который состоится в середине июня", - сказал глава российского дипведомства.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что список иностранных гостей Петербургского международного экономического форума пока дорабатывается. ПМЭФ - крупнейший экономический форум в РФ - пройдет 14-17 июня. В этом году, как ранее говорил президент России Владимир Путин, одной из ключевых на форуме станет тема рынка труда.