Несколько крупных предприятий Литвы подверглись кибератаке

В частности, атаке подверглась Avia Solutions Group, имеющая представительства в Ирландии, Латвии и других странах, одно из крупнейших в стране предприятий агросервиса Linas Agro и информационное агентство Bns

ВИЛЬНЮС, 30 мая. /ТАСС/. Несколько крупных литовских компаний подверглись активной кибернетической атаке. Об этом во вторник сообщил национальный центр кибернетической безопасности.

"С начала текущей недели нами получено восемь сообщений о кибернетических инцидентах от субъектов, включенных в обязательный список по кибербезопасности", - отметил центр. Не входящие в этот перечень субъекты не обязаны оповещать инстанцию об инцидентах, поэтому их могло быть и больше.

Атаке подверглась авиационная компания Avia Solutions Group, имеющая представительства в Ирландии, Латвии и других странах, одно из крупнейших в Литве предприятий агросервиса Linas Agro, информационное агентство Bns, сайт Союза стрелков Литвы - добровольческой военизированной организации, интегрированной в систему минобороны балтийской республики.

Как утверждал национальный центр кибернетической безопасности, атака была проведена из разных стран, в том числе России.