На Украине произошел сбой в высоковольтной сети

Он связан с отключением высоковольтных линий, а не дефицитом мощности, сообщили в "Укрэнерго"

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Сбой в системе электроснабжения в нескольких областях Украины связан с отключением высоковольтных линий, а не дефицитом мощности. Об этом сообщили во вторник в компании "Укрэнерго".

"Около 13:00 в энергосистеме аварийно отключились несколько магистральных высоковольтных линий. В результате срабатывания противоаварийной автоматики частично обесточены потребители ряда областей", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании.

В настоящее время идет восстановление электроснабжения, завершение работ ожидается в ближайшие часы. Начато расследование причин инцидента, сообщает компания. "Отдельно подчеркиваем, что отключения произошли по техническим причинам и не связаны с дефицитом мощности в энергосистеме", - указали в "Укрэнерго".

Ранее энергохолдинг ДТЭК сообщил, что отключения энергии во вторник происходят по всей Украине. В компании "Киевские электросети" уточняли, что аварийные отключения произошли в нескольких жилых домах в центре столицы. Глава Кировоградской областной администрации Андрей Райкович сообщал, что в регионе нет электроснабжения из-за сбоя в сети.

Кроме того, одесское издание "Думская" сообщало, что в городе остановлен общественный электротранспорт, а в некоторых домах нет электричества. Украинское издание "Страна" сообщало об отключениях в некоторых районах Харькова, Винницы и Полтавы, а также про экстренные отключения в Днепропетровской области.