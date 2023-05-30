Veon достиг финальной стадии продажи российских активов

Холдинг передал всю документацию в международные депозитарии Euroclear и Clearstream для аннулирования еврооблигаций

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Нидерландский холдинг Veon вступил в заключительную стадию продажи "Вымпелкома" российскому топ-менеджменту, передав всю документацию в международные депозитарии Euroclear и Clearstream для аннулирования еврооблигаций, принадлежащих российской "дочке". Сообщение об этом размещено на сайте холдинга.

"Veon объявляет о передаче всей необходимой документации в Euroclear, Clearstream и регистраторам для аннулирования еврооблигаций Veon, принадлежащих ПАО "Вымпелком". Таким образом, компания вступила в заключительную стадию по закрытию сделки по продаже российского бизнеса", - говорится в сообщении.

CEO Veon Каан Терзиоглу отметил, что аннулирование евробондов позволит выйти из бизнеса в России оптимальным для всех заинтересованных сторон способом. "Аннулирование защищает Veon и его вкладчиков от риска последующих двойных выплат. Мы с нетерпением ожидаем завершения аннулирования, что станет важным этапом в завершении продажи российского бизнеса", - приводятся в сообщении слова Терзиоглу.

Ранее Veon заявлял, что управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США, а также власти Великобритании и Бермудских островов выдали лицензии на проведение транзакций для продажи "Вымпелкома". При этом холдинг не считает необходимым получение лицензии Европейского союза для осуществления продажи российской "дочки".

В ноябре 2022 года телеком-холдинг объявил о продаже входящего в группу "Вымпелкома". Топ-менеджмент "Билайна" во главе с генеральным директором Александром Торбаховым заключил соглашение о выкупе "Вымпелкома" у холдинга. В соответствии с соглашением, Veon должен выручить от продажи актива 130 млрд рублей. Как было объявлено, сделка будет завершена не позднее 1 июня 2023 года.