Бюджет Ульяновской области на 2023 год намерены увеличить на 1,7 млрд рублей

По словам губернатора региона Алексея Русских, большую часть дополнительных средств составят собственные доходы

УЛЬЯНОВСК, 30 мая. /ТАСС/. Доходы бюджета Ульяновской области на 2023 год вырастут на 1,7 млрд рублей. Об этом губернатор региона Алексей Русских сообщил во вторник на заседании штаба по комплексному развитию региона.

"Бюджет области увеличится на 1,7 млрд рублей. Из них 1,2 млрд рублей - собственные доходы", - сказал он.

По словам губернатора, больше всего средств в бюджет пришло благодаря поступлению налога на прибыль от предприятий. "Предлагаем направить средства на замену изношенной коммунальной инфраструктуры, покупку квартир для детей-сирот, переселение из аварийного жилья, решение проблем с водоснабжением, на дорожное хозяйство, закупку лекарств для пациентов с редкими заболеваниями, оснащение оборудованием реабилитационного центра для участников специальной военной операции и на решение еще ряда социально важных вопросов. Поправки в бюджет направили в законодательное собрание", - отметил глава региона.

По информации и.о. министра финансов Ульяновской области Натальи Брюхановой, общий объем доходов областного бюджета в 2023 году составит 87,1 млрд рублей. Расходная часть также увеличится на 1,7 млрд рублей и составит с учетом изменений 94 млрд рублей.

В сообщении пресс-службы правительства региона говорится, что в связи с уточнением финансовой помощи из федерального бюджета в 2023 году на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства, обеспечивающей транспортную связь между центрами экономического роста, направят 165,8 млн рублей. За счет прочих безвозмездных поступлений региональная казна в 2023 году увеличится на 287,9 млн рублей. Из этих средств на переселение жителей из аварийного жилищного фонда направят 31 млн рублей, на модернизацию коммунальной инфраструктуры - 234,8 млн рублей.

Налоговые и неналоговые доходы в 2023 году увеличатся на 1,3 млрд рублей. Таким образом, их общая сумма на 2023 год составит 62,5 млрд рублей.