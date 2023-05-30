Акции Polymetal на Мосбирже росли на 4,5%

Их стоимость достигала 663,4 рублей за бумагу

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Акции Polymetal в ходе торгов на Московской бирже росли на 4,51%, до 663,4 руб. за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 15:32 мск. Котировки ускорили рост после сообщения компании о том, что акционеры Polymetal одобрили перерегистрацию компании с острова Джерси в (Международный финансовый центр "Астана" (МФЦА) в Казахстане.

По данным на 15:50 мск, акции компании замедлили рост и торговались на уровне 655 рублей за бумагу (+3,18%).

Ранее компания сообщила, что 91,78% акционеров компании проголосовали за перерегистрацию компании, также 91,91% акционеров проголосовали за конвертацию акций, отмечается в сообщении.

Polymetal планирует подать заявление о перерегистрации до 22 июня, получить разрешение Комитета по регулированию финансовых услуг (AFSA) на продолжение ведения деятельности в Международном финансовом центре "Астана" - до 17 июля. Ожидаемая дата запроса в Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) либо LSE на приостановку торгов на Лондонской фондовой бирже - также 17 июля.