Минфин 31 мая проведет аукционы по размещению ОФЗ двух выпусков

Инвесторам будут предложены ОФЗ-ПД выпуска 26238 и ОФЗ-ПК выпуска 29024

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Министерство финансов России проведет 31 мая аукционы по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) и с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК), говорится в материалах министерства.

Инвесторам будут предложены ОФЗ-ПД выпуска 26238 с погашением 15 мая 2041 года и ОФЗ-ПК выпуска 29024 с погашением 18 апреля 2035 года. Облигации предложат в объеме остатков, доступных для размещения в этих выпусках.

"Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности", - отмечается в материалах Минфина РФ.

Расчеты по заключенным на аукционах сделкам будут проводиться на следующий рабочий день.