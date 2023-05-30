Более 10 тыс. москвичей посетили ярмарку-выставку "Предпринимай! Фабрика идей"

По итогам мероприятия общая выручка 53 команд-участников составила более 490 тыс. рублей

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Ярмарка-выставка "Предпринимай! Фабрика идей" прошла в Москве, ее посетили более 10 тыс. человек. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

"В рамках Московской недели предпринимательства состоялось финальное мероприятие проекта "Бизнес уикенд. Старт" - ярмарка-выставка "Предпринимай! Фабрика идей", которую посетило более 10 тыс. москвичей и гостей города. На ней участники программы представили на суд экспертов и широкой аудитории свои проекты, которые во время обучения прошли путь от идеи до продукта, полностью готового к монетизации", - сказали в пресс-службе.

Как уточнил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин, в городе каждый день создается 500 малых, средних и микро-бизнесов, и это много даже для большого мегаполиса. Но предпринимательством занимается всего лишь 2-3% москвичей. По итогам мероприятия общая выручка 53 команд, участвующих в ярмарке-выставке, составила более 490 тыс. рублей, а 10 компаниям эксперты дали рекомендацию зарегистрировать товарный знак.

Презентации проектов и продажи команд оценивали 15 профильных экспертов - опытных предпринимателей и представителей известных коммерческих компаний. Они и определили победителей в 10 различных номинациях. Абсолютным победителем стала команда "ВВВ" из Международного технологического колледжа "Росбиотех", которая представила кофе и соки в форме растворимых таблеток. В качестве подарков от партнеров ребята получили курс "Торговля на маркеплейсах" от "СберОбразования", а также менторскую поддержку по дальнейшему развитию команды и продвижению товара от Ильи Чеха - инженера и робототехника, основателя компании "Моторика" по производству функциональных протезов.

"В номинации "Лучшая презентация" отмечена команда "Таробанко" (лимонады, кофе и десерты, "Самый экологичный продукт" - "СухофрукТИМ" (снеки из фруктов и овощей). Награду "Лучший товар или услуга" получила команда "ЛИМ" (Любовь и мода) - за футболки из гипоаллергенной, мягкой трикотажной ткани "футер двухнитка" с нашивкой, символизирующей плюшевого мишку, объединяющие в себе лаконичный корейский стиль с элементами русской культуры", - добавили в пресс-службе.

Награда "Лучшая выставка-ярмарка" за оформление стенда досталась команде "Виктус", реализовавшей производство настенных кашпо из вторсырья, "Лучшая видео-реклама" - команде "Дроны и чайники", разработавшей образовательный проект по обучению пилотированию на дронах, а "Лучшая реклама товара или услуги (эффективная команда)" оказалась у авторской настольной игры "Интеллектус".