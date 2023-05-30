СМИ: сбой в энергосистеме Украины произошел из-за проблем в работе украинских АЭС

По данным "Страны", уже несколько дней со сбоями функционируют отдельные энергоблоки Южно-Украинской и Хмельницкой АЭС

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Масштабный сбой в энергосистеме Украины произошел во вторник вследствие нарушения работы энергоблоков Южно-Украинской и Хмельницкой АЭС. Об этом сообщило украинское издание "Страна" со ссылкой на источники.

Как отмечает СМИ, ситуация - это продолжение истории, начавшейся несколько дней назад, когда Украина запрашивала аварийную помощь у Румынии для покрытия вечерник пиков. О том, что энергосистема Украины аварийно получила электроэнергию от Румынии, украинские энергетики сообщали 28 мая.

По данным источников "Страны", уже несколько дней со сбоями функционируют отдельные энергоблоки Южно-Украинской и Хмельницкой АЭС. Отмечается, что технический показатель эффективности работы энергоблока не должен подниматься выше 73-74% - уже на этой отметке нужно останавливать блок на ремонт, иначе он аварийно отключится. Но на нескольких блоках указанных АЭС данный показатель вырос до 77%. Издание отмечает, что блоки начали периодически "выпадать", но их запускают обратно.

Таким образом, дефицита мощности в энергосистеме не возникает, но из-за пауз в работе блоков падает частота в энергосистеме, срабатывает автоматика, начинаются отключения потребителей. При этом прилетов по объектам энергетики за последнее время не было, заявило издание.

Официальных комментариев на эту тему не поступало. Во вторник компания "Укрэнерго" сообщила лишь, что сбой в системе электроснабжения, затронувший потребителей в Винницкой, Днепропетровской, Киевской, Одесской, Сумской и Харьковской областях, связан с отключением высоковольтных линий.