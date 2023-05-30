Минтранс прокомментировал запрет Польши на проезд российских и белорусских грузовиков

Он не повлияет на сроки доставки грузов, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Запрет Польши на проезд российских и белорусских автотранспортных средств не повлияет на сроки доставки товаров, сообщила пресс-служба Минтранса РФ.

"Вводимый с 1 июня 2023 года Республикой Польша запрет на проезд российских и белорусских автотранспортных средств по территории данной республики не окажет влияния на сроки доставки товаров в импортном и экспортном направлениях", - говорится в сообщении.

В Минтрансе напомнили, что подобный запрет был введен ЕС в прошлом году в отношении российских и белорусских автоперевозчиков. Однако механизм перецепки и перегрузки позволяет России в полной мере обеспечить доставку необходимого объема и перечня товаров, следующих через границу.

"Данный запрет не спровоцирует заторы в пунктах пропуска и на подъездах к ним. С учетом имеющихся достаточных дополнительных возможностей российских приграничных терминалов, запрет не повлечет каких-либо сложностей с перевозкой экспортных и импортных грузов на европейском направлении", - пояснили в министерстве, подчеркнув, что запрет Польши носит характер больше политический, чем практический.

Накануне Министерство внутренних дел и администрации Польши опубликовало распоряжение, согласно которому с 1 июня закроется движение через польско-белорусскую границу зарегистрированных в России и Белоруссии грузовиков с товарами. Также вводится запрет на перемещение через границу прицепов и полуприцепов.