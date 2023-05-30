ФАС оштрафовала Сбер за нарушение рекламного законодательства

Размер штрафа составил 600 тыс. рублей

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала Сбербанк на 600 тыс. рублей за предоставление потребителям неполной информации об условиях кредита, определяющих его стоимость. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в рекламе кредита Сбербанка крупным шрифтом указывалась и озвучивалась привлекательная для потребителя информация о процентной ставке по кредиту от 4,9%. "Однако данные об иных условиях, влияющих на стоимость кредита и возможность его получения, размещались в поясняющей сноске трудным для восприятия шрифтом в течение короткого времени", - указали в ФАС, отметив, что, таким образом, потребители получали неполную информацию обо всех условиях кредита, определяющих его стоимость.

"Комиссия ФАС России признала рекламу кредита ненадлежащей и оштрафовала банк на 600 тыс. рублей", - следует из сообщения.