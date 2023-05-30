ЦБ заявил, что рост ценового давления может потребовать повышения ключевой ставки

По данным аналитиков Банка России, в производственном звене наблюдается все более выраженный опережающий рост цен на потребительские товары

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Повышение ценового давления может потребовать повышения ключевой ставки для возврата инфляции к целевому уровню в 4%, следует из материалов департамента исследований и прогнозирования Банка России.

"Рост потребительских цен в апреле - мае оставался умеренным при увеличении темпов роста устойчивых компонентов цен с пониженного уровня. Вместе с тем в производственном звене наблюдается все более выраженный опережающий рост цен на потребительские товары. Это указывает на вероятное повышение инфляционного давления, что может потребовать повышения ключевой ставки для того, чтобы инфляция соответствовала цели вблизи 4% в 2024 году", - отмечают аналитики департамента ЦБ.

Эксперты Банка России указывают, что после достижения апрельского минимума 2,3% годовая инфляция начиная с мая до конца года будет увеличиваться даже в условиях сохранения текущих умеренных темпов роста потребительских цен. "Эта тенденция отразит постепенное выбытие из расчета инфляции низких значений прошлого года, когда цены снижались или оставались стабильными после весеннего всплеска", - отмечает в бюллетене департамента.

Ближайшее заседание совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке пройдет 9 июня.