В Москве появится около 7 тыс. рабочих мест благодаря строительству делового центра

Сдать объект в эксплуатацию планируется в июле 2024 года

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Деловой центр общей площадью 88,4 тыс. кв. м появится в Бутырском районе Москвы в 2024 году, после его ввода в эксплуатацию там смогут работать около 7 тыс. человек. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"В рамках первого соглашения, подписанного в 2020 году по программе стимулирования создания мест приложения труда, инвестор строит "Останкино Business Park". Его площадь составит 88,4 тыс. кв. м. В будущем здесь смогут трудоустроиться около 7 тыс. человек, более 1,6 тыс. рабочих мест будут созданы в рамках городской программы. Сейчас завершается монтаж лифтового оборудования в четвертом и пятом корпусах. Также готово все основное инженерное оборудование. Сдать объект в эксплуатацию планируется в июле 2024 года", - сказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

Уточняется, что также в четвертом корпусе на 80% завершен монтаж теплых витражей и вентилируемого фасада, на 70% выполнена отделка мест общего пользования. В пятом корпусе также строители приступили к монтажу вентфасада на торцах здания. Помимо этого, на территории корпусов начались работы по благоустройству. Возле четвертого выполняется мощение уличной плиткой, уложен первый слой асфальтового покрытия. На территории пятого корпуса завершаются работы по вертикальной планировке.

Городская программа стимулирования создания мест приложения труда призвана обеспечить комплексную застройку районов. По ее условиям девелопер частично или полностью освобождается от платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка, на котором возводит жилые дома, если дополнительно инвестирует в строительство объекта, где появятся новые рабочие места.

Изначально программа была нацелена на строительство только промышленных объектов и офисов, но затем перечень существенно расширили, в том числе по запросам бизнеса. Сегодня у инвесторов есть возможность получать льготы при возведении объектов науки и образования, здравоохранения и социального обеспечения, спорта и культуры, общественного питания, торгово-развлекательных центров и других многофункциональных объектов. В конце декабря 2021 года программу распространили и на гостиницы. Весной 2022 года в нее включили объекты, предназначенные для оказания комплексных логистических услуг.