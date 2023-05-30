30 мая, 13:27,
обновлено 30 мая, 13:47

Электронный сертификат на техсредства реабилитации распространится на протезы с 1 июня

Донат Сорокин/ ТАСС
© Донат Сорокин/ ТАСС

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Электронный сертификат на технические средства реабилитации (ТСР) с 1 июня 2023 года будет распространяться на протезы. Об этом сообщил во вторник министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

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"С 1 июня буквально электронный сертификат будет распространяться и на сложные протезы. Мы каталогизировали подетально протезы, сформировали компетенцию на базе медико-социальной экспертизы с точки зрения возможности формирования того протеза, который индивидуально нужен был человеку с учетом его особенностей", - сказал он на встрече с фракцией "Новые люди". 

Теги:
РоссияКотяков, Антон Олегович
© Информационное агентство ТАСС
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