Электронный сертификат на техсредства реабилитации распространится на протезы с 1 июня

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Электронный сертификат на технические средства реабилитации (ТСР) с 1 июня 2023 года будет распространяться на протезы. Об этом сообщил во вторник министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

"С 1 июня буквально электронный сертификат будет распространяться и на сложные протезы. Мы каталогизировали подетально протезы, сформировали компетенцию на базе медико-социальной экспертизы с точки зрения возможности формирования того протеза, который индивидуально нужен был человеку с учетом его особенностей", - сказал он на встрече с фракцией "Новые люди".