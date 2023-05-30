СМИ: кабмин Украины одобрил постановление о повышении тарифа на свет

Новый тариф будет составлять $0,07 за кВт⋅ч, пишет РБК-Украина

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Правительство Украины одобрило постановление о повышении тарифа на электроэнергию. Об этом во вторник сообщило агентство РБК-Украина со ссылкой на источники.

По его информации, министр энергетики Украины Герман Галущенко в срочном порядке внес на рассмотрение кабмина постановление о повышении тарифа на электроэнергию. В свою очередь правительство страны одобрило его. Новый тариф будет составлять 2,64 гривны ($0,07) за кВт⋅ч.

Ранее Национальная комиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Украины предложила с 1 июня увеличить тариф на электроэнергию для населения в два раза. 22 апреля глава НКРЭКУ Константин Ущаповский допустил рост тарифов вдвое. Он объяснял необходимость такой меры большой стоимостью восстановления энергетической инфраструктуры.

На Украине действует тариф, согласно которому население платит 1,44 гривны ($0,04) за кВт⋅ч, если потребляется менее 250 кВт⋅ч в месяц, и 1,68 гривны ($0,05) за кВт⋅ч, если потребляется более 250 кВт⋅ч в месяц.