На Украине создадут комиссию по расследованию причин масштабного сбоя в энергосистеме

В Минэнерго страны сообщили, что сбой произошел вследствие снижения частоты в энергосистеме

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Министр энергетики Украины Герман Галущенко поручил Государственной инспекции энергетического надзора срочно создать комиссию по выяснению причин масштабного сбоя в энергосистеме страны, затронувшего сразу несколько областей. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Минэнерго Украины в Telegram-канале.

"Министр энергетики Украины поручил Государственной инспекции энергетического надзора немедленно создать комиссию по оперативному изучению причин, по которым сегодня, 30 мая, произошли аварийные отключения в объединенной энергосистеме", - говорится в сообщении.

В ведомстве указали, что сбой произошел около 13:00 мск вследствие снижения частоты в энергосистеме. "На сегодняшний день генерация полностью покрывает потребление. Следовательно, отключений абонентов ни в одном из регионов страны не предполагалось", - подчеркнули в министерстве.

Во вторник издание "Страна" со ссылкой на источники сообщило, что сбой произошел вследствие нарушения работы ряда энергоблоков Южно-Украинской и Хмельницкой АЭС и что эта ситуация началась несколько дней назад, когда Украина запрашивала аварийную помощь у Румынии для покрытия вечерник пиков. При этом издание подчеркивает, что в последние дни прилетов по объектам энергосистемы Украины не было.

Аварийные отключения затронули потребителей в Винницкой, Днепропетровской, Киевской, Одесской, Сумской и Харьковской областях.