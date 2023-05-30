Венчурный фонд "Ростелекома" получил контроль в разработчике телеком-оборудования "Булат"

"КоммИТ Кэпитал" увеличил долю в российском производителе до 51%

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Венчурный фонд "Ростелекома" "КоммИТ Кэпитал" увеличил до 51% долю в российском производителе телекоммуникационного оборудования "Булат", получив контроль над данным активом. Об этом свидетельствуют данные аналитической системы "Спарк".

Согласно опубликованным данным, венчурный фонд "Ростелекома" теперь владеет 51-процентной долей, а еще 11% вместо 24% осталось у разработчика сетевого и телекоммуникационного оборудования QTECH. Это изменение произошло 24 мая. Также 10 мая производитель микропроцессоров "Элвис" получил 38% в "Булате".

В декабре прошлого года президент "Ростелекома" Михаил Осеевский сообщил журналистам о подписании контракта на производство и поставку отечественных базовых станций 2G и 4G до 2030 года. По его словам, стоимость контракта составляет несколько десятков миллиардов рублей.

Он добавил, что также "Ростелеком" завершает обсуждение заключения такого же контракта с российским производителем телекоммуникационного оборудования "Булат" концерна "Автоматика".