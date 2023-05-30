В РЖД сообщили о создании в России всех условий для роста контейнерных перевозок

Глава РЖД Олег Белозеров ранее заявил, что перевозки контейнеров по железнодорожной сети по итогам года могут составить 7 млн ДФЭ

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. В России созданы все необходимые условия для роста контейнерных перевозок, сказал замглавы "Российских железных дорог" (РЖД) Алексей Шило в ходе конференции "PRO//Движение. Контейнеры 2023. Форсайт рынка".

"По нашему мнению, на сегодняшний момент созданы все условия, чтобы контейнерные перевозки росли", - сказал он.

Во-первых, по его словам, претерпели изменения направления перевозок - теперь стали возить на дальние расстояния. Во-вторых, влияние оказывают большие вложения в инфраструктуру со стороны бизнеса. Так, покупаются суда, оборудование, платформы, а также строится много терминалов.

Кроме того, увеличению объемов перевозок контейнерами будет способствовать и поддержка со стороны государственных органов. Шило также отметил, что РЖД, в свою очередь, тоже оказывают поддержку, организуя технологичные и высокоскоростные перевозки. В графике предусмотрено 1300 расписаний, чтобы перевозить контейнерные поезда. При этом, подчеркнул Шило, перевозится более 4 тыс. групп товаров.

Ранее глава РЖД Олег Белозеров сообщил, что перевозки контейнеров по железнодорожной сети по итогам 2023 года могут составить 7 млн ДФЭ (20-футовый эквивалент).