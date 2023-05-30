Завод "Кристалл" намерен подать встречный иск к Mast-Jаgermeister на 500 млн рублей

В компании пояснили, что сумма заявленной компенсации учитывает не только прямые убытки, но и упущенную выгоду, имиджевый ущерб, "понесенный в результате недобросовестной конкуренции со стороны оппонента"

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Калужский ликеро-водочный завод (КЛВЗ) "Кристалл" подаст в Арбитражный суд Калужской области встречный иск к германской компании Mast-Jаgermeister SE, производящей травяной ликер (биттер) Jаgermeister. Сумма иска - 500 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе предприятия.

"Сегодня КЛВЗ подает в Арбитражный суд Калужской области встречный иск к Mast-Jagermeister SE на сумму около 500 млн рублей. Сумма заявленной компенсации учитывает не только наши прямые убытки, но и упущенную выгоду, и имиджевый ущерб, понесенный КЛВЗ в результате недобросовестной конкуренции со стороны оппонента", - сказали в пресс-службе.

В декабре 2022 года Mast-Jаgermeister потребовал от оптовиков и торговых сетей прекратить продажу биттеров КЛВЗ под брендами Alter Heiler и Konig Heiler, назвав продукцию контрафактной.

Позднее германская компания подала в Арбитражный суд Москвы два иска к "Кристаллу" и ретейлерам алкоголя о взыскании более 500 млн рублей. В качестве ответчиков выступают КЛВЗ, ООО "Ритейлер вайнстайл" (Winestyle) и ООО "Альфа-М" ("Красное и белое"). Иски оставлены без движения до 26 июня из-за неполной уплаты госпошлины за их подачу.

В КЛВЗ назвали новые претензии Mast-Jagermeister актом агрессии "с целью необоснованного обогащения за счет крупного российского налогоплательщика". "Мы понимаем, что Mast-Jagermeister SE, уйдя с российского рынка, понес многомиллиардные потери, и теперь пытается компенсировать свою упущенную выгоду таким оригинальным образом. Со своей стороны КЛВЗ готов представить суду доказательства и результаты экспертиз, полностью подтверждающие нашу позицию и нашу правоту", - заверили в пресс-службе.

О ситуации с Jаgermeister

В начале ноября 2022 года Jаgermeister официально приостановил поставки своего ликера в Россию. В декабре 2022 года Mast-Jаgermeister потребовал от оптовиков и торговых сетей прекратить продажу биттеров калужского ликеро-водочного завода "Кристалл" под брендами Alter Heiler и Konig Heiler, назвав впродукцию контрафактной. Однако весной текущего года Федеральная антимонопольная служба РФ выдала Jаgermeister предупреждение из-за требований к заводу "Кристалл" прекратить продажу этих биттеров.